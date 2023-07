Preta Gil aposta em fios mais longos em visita a salão de beleza

Rio - Preta Gil aproveitou a terça-feira (04) para cortar os cabelos e adicionar um aplique com o objetivo de conquistar mais volume e comprimento. A cantora, que enfrenta um câncer no intestino, revelou recentemente que chegou a perder os fios por conta do impacto do tratamento.

"Vou colocar mais cabelo, um aplique maior. Me aguardem", disse a artista, que optou por ir até um salão de beleza, ao invés de receber os profissionais em casa.

Em seu Instagram, a filha de Gilberto Gil mostrou os bastidores do procedimento, escolhendo os fios para o aplique, com a meta de fortalecer seus cabelos naturais. "Tá ralinho, mas está crescendo", afirmou ela.