Jade Picon em 'A Fazenda'? Adriane Galisteu questiona ex-BBB sobre participação no reality

Rio - Adriane Galisteu animou os seguidores, nesta terça-feira, ao postar um vídeo acompanhada por Jade Picon, após as duas se encontrarem em um evento na Tailândia. Em publicação nos Stories do Instagram, a apresentadora aproveitou para tentar recrutar a ex-participante do "BBB 22" para a próxima temporada de "A Fazenda".

"Jade, responde para mim: Você vai entrar na Fazenda esse ano?", quis saber a loira, fazendo a atriz de "Travessia" rir com a pergunta. Pouco depois, Galisteu compartilhou outro registro ao lado da influenciadora e fez suspense: "Ela já me contou aqui o que vai acontecer, mas eu não posso contar para vocês".

A brincadeira foi parar no Twitter e internautas reagiram a uma possível participação de Jade no reality show da Record TV. "Ela tem mais o que fazer", disparou uma pessoa. "Isso foi uma ameaça? Ela não aguentava uma semana na fazenda", brincou outro usuário. "Pelo silêncio dela, algo me diz que quem vai não é ela e sim o Léo", comentou um terceiro, citando o irmão da ex-sister, o empresário Léo Picon.

Confira: