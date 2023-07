Claudia Raia pede desculpas após usar palavra indevida no 'Mais Você': 'Estamos aprendendo'

Rio - A atriz Claudia Raia, de 56 anos, recebeu várias críticas nas redes sociais depois de sua participação no "Mais Você" desta terça-feira. A artista estava falando sobre o desenvolvimento de seu filho mais novo, de apenas 4 meses, quando usou a palavra "retardados".

"Ele já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder... A gente parece um bando de retardados", disparou a atriz ao se referir a si própria e seu marido, Jarbas Homem de Melo. Em seguida, ela foi acusada de capacitismo, que é a discriminação ou preconceito social com pessoas com deficiência.

"Me doi tanto quando as pessoas usam sem saber que está errado. Eu já cheguei a brigar por isso. É uma palavra tão pesada, tão ofensiva", disse uma pessoa no Twitter.

Depois de sua participação no "Mais Você", Claudia Raia viu a repercussão da frase e pediu desculpas nos Stories, do Instagram. "Oi gente, estou aqui pra pedir desculpas por uma palavra indevida que eu usei no Mais Você. Estamos aprendendo todos os dias a usar as palavras devidamente. Então, está aqui meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todo dia, e é sempre bom ter vocês mostrando pra gente o que é certo e o que é errado", lamentou.

Morrendo de amores e fofura com o Luca, filho de @ClaudiaRaia e Jarbas Homem de Mello #MaisVocê pic.twitter.com/NGU7RfGCcE — TV Globo (@tvglobo) July 4, 2023