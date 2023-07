Famosos participam de lançamento de filme protagonizado por ex-chiquitita

Rio - A noite desta terça-feira (05) marcou o lançamento do filme "Perdida", adaptado do livro de romance escrito por Carina Rissi. O evento foi promovido em um shopping localizado em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, contando com a presença de grandes nomes como Lucinha Lins, Giovanna Grigio e Hélio de La Peña, que fazem parte do elenco do longa-metragem.

Outras personalidades como Carla Diaz, Mari González e Miá Mello, também foram até o local prestigiar a pré-estreia, que está sendo muito aguardada pelos fãs. A ex-BBB chamou a atenção em um figurino branco, que deixou o público babando.

Com exibição nas telonas prevista para o dia 13, "Perdida" conta a história de Sofia, interpretada por Giovanna. A garota moderna e independente, tem problemas quando o assunto é amor. Após utilizar um celular emprestado, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente, que se assemelha ao século XIX. Sofia é acolhida pela família do encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone), enquanto tenta desesperadamente encontrar uma forma de retornar a sua vida.