Jennifer Lopez ostenta corpão ao curtir piscina

Rio - Jennifer Lopez usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (05) para publicar detalhes de como foi o seu feriado da Independência, celebrado na terça-feira (04) com direito a um maiô cor de rosa, óculos escuros de grife avaliado em mais de R$ 1,4 mil, além de uma corrente de ouro com o seu nome.

A atriz, que tem 53 anos, roubou a cena ao exibir as belas curvas, que ganharam destaque no modelo escolhido para curtir a piscina.

"Espero que todos tenham tido um ótimo final de semana, cheio de amor, família, amigos e diversão", escreveu J-Lo.