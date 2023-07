'É grave', diz médica que acompanha o dramaturgo Zé Celso

Rio - A atriz Luciana Domschke, que é médica e acompanha o dramaturgo Zé Celso há anos, atualizou o estado de saúde do veterano através das redes sociais do Teatro Oficina. José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, de 86 anos, está internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, depois de ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento, no Paraíso, Zona Sul da capital paulista, na madrugada de terça-feira.

"Estou aqui na frente do Hospital das Clínicas, acabei de conversar com os médicos que estão cuidando do Zé Celso lá na UTI. É grave. Uma queimadura extensa, de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, está lutando, está tendo bastante suporte, tanto ventilatório — ele está sedado, intubado e com ventilação mecânica... Tem algumas drogas auxiliando ele a manter os dados vitais e apesar de ser um caso bastante grave a gente quer que vocês todos consigam profundamente acreditar na capacidade do Zé de superar isso. Ele tem força e vontade de viver suficientes para sair dessa. Nós vamos enfrentar um período de recuperação dele e vamos passando as informações a medida que a gente vai tendo aqui. Vamos ficar fortes e juntos. Vamos em frente", disse Luciana.

"Sobre o estado de saúde do Zé: a médica e atriz Luciana Domschke, que acompanha Zé ao longo dos anos está em contato direto com a brava equipe médica do Hospital das Clínicas. Marcelo Drummond, Victor Rosa e Ricardo Bittencourt estão estáveis, cuidados e em observação pela inalação de fumaça. Nagô já saiu da clínica veterinária e está com as irmãs de Zé. O momento é da mais alta vibração coletiva coral em estado de feitiçaria de cura, de teatro que cura, de magia de cura, de amor de cura", diz a legenda do vídeo.

Artistas mandam boas energias

Muitos artistas e amigos do dramaturgo aproveitaram para mandar energias positivas e torcer por sua recuperação. "Todos juntos de coração", disse o ator Matheus Nachtergaele nos comentários. A veterana Vera Holtz deixou vários emojis de coração, assim como o quadrinista Laerte e a atriz Débora Falabella.

"Obrigado por essa informação confiável, afetuosa e equilibrada. Força, Zé", desejou o cantor Chico César. "Força, Zé", disse o ator Luis Lobianco. "Luz, cura, reza", disse a atriz Bárbara Paz. Marcelo Serrado desejou "Cura" e Cissa Guimarães mandou "muita luz" para o dramaturgo. "Todos juntos", disse a atriz Maria Padilha. "Vamos juntos numa corrente de cura", pediu Dadá Coelho. "Eu acredito", disse Virgínia Cavendish. "Cura e amor para Zé", desejou a atriz Ana Cecília Costa.

Entenda

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, sofreu queimaduras e está internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um incêndio atingir seu apartamento, no Paraíso, na Zona Sul da cidade, na madrugada desta terça-feira. A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria da unidade de saúde.

Em nota divulgada no Facebook, o Teatro Oficina, fundado por Zé Celso em 1958, informou que o marido do diretor, Marcelo Drummond, de 60 anos, está em observação médica por inalação de fumaça, assim como outros dois moradores do prédio. Celso e Drummond estão juntos há quase 40 anos e decidiram oficializar a união em junho deste ano, em cerimônia que reuniu famosos no teatro histórico.

A sobrinha de Zé Celso, Beatriz Corrêa falou sobre o estado de saúde do tio em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal 'Folha de S. Paulo'. "Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado. Apesar da situação ser grave, fomos informados de que ele está estável, mas não sabemos detalhes", informou.



Segundo a publicação, as outras duas pessoas levadas ao hospital foram os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. "Foi um horror. Acordei com as labaredas e levei um tempo para entender que era fogo de verdade", declarou Bittencourt à coluna. O artista ainda contou que o incêndio teria começado no quarto de Zé Celso: "Provavelmente foi no aquecedor", afirmou.

Ícone da dramaturgia brasileira

Zé Celso nasceu em 1937 e é conhecido como um dos maiores dramaturgos do Brasil, responsável pela criação do Teatro Oficina, uma das companhias mais antigas no país. A iniciativa surgiu em 1958, quando o diretor e ator se juntou a Amir Haddad, Renato Borghi, Etty Fraser, Fauzi Arap e Ronaldo Daniel. Assinou o texto e direção de inúmeras peças que chegaram a incomodar o governo no período da ditadura militar, entre as décadas de 60 e 70, como "O Rei da Vela" e "Roda Viva", marcadas pelo sarcasmo, a constestação de ideias e, em muitas vezes, pela nudez física e filosófica dos artistas.

Em 22 de maio de 1974, foi abordado por agentes da ditadura e levado ao Departamento de Ordem Política e Social, o Dops, onde foi torturado e confinado em uma solitária. Quase um mês depois, Zé foi solto em liberdade condicional, tendo que responder ao Dops semanalmente. Em setembro do mesmo ano, se exilou em Portugal com outros integrantes da então Comunidade Oficina Samba.

O grupo só retornou ao Brasil em 1979, depois de atuar com o teatro e cinema em capitais da Europa como Lisboa, Paris e Londres, e até mesmo em Moçambique. Em abril de 2010, Zé Celso recebeu uma indenização de R$ 570 mil do Estado pela perseguição que sofreu durante o governo militar.

No ano passado, fez parceria com Fernando de Carvalho na direção de "Fausto na travessia brasileira", uma releitura da obra de Christopher Marlowe, estrelada por Leona Cavalli e Ricardo Bittencourt. Atualmente, prepara uma adaptação do livro "A Queda do Céu", organizado pelo francês Bruce Albert a partir de gravações do xamã yanomami Davi Kopenawa.

No dia 6 de junho, o dramaturgo reuniu nomes como Daniela Mercury, Andréia Horta, Alanis Guillen e Júlia Lemmertz no Teatro Oficina para seu casamento com o ator Marcelo Drummond. A celebração aconteceu no mesmo dia em que José Celso recebeu uma intimação judicial contra o plantio de uma árvore no terreno ao lado do teatro, que pertence ao apresentador e empresário Silvio Santos.

A disputa pelos arredores do teatro já vem desde 1980. Enquanto o Grupo Silvio Santos já manifestou os planos de construir um edifício residencial na região, Zé Celso quer transformar o local no parque do Rio Bixiga. Na semana anterior ao casamento, o artista revelou à 'Folha de S. Paulo' que havia sido presenteado com um pé de ipê comprado por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que não puderam comparecer à cerimônia. "O ipê vai praticamente abrir o parque", afirmou o diretor ao jornal, o que gerou a ação movida pela Residencial Bela Vista, empresa pertencente ao conglomerado liderado pelo dono do SBT.

Na segunda-feira (3), Zé Celso foi integrado a lista "50 Over 50 2023" da revista 'Forbes' na categoria Cinema, teatro e televisão, como parte do grupo "que brilha intensamente após meio século de existência". Ao seu lado estão nomes como Adriana Esteves, 55, Reynaldo Gianecchini, 50, Regina Casé, 69, Karim Ainoux, 57.