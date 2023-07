Fernanda Paes Leme relata experiência de sexo com amiga; veja o vídeo

Rio - Fernanda Paes Leme, de 40 anos, fez uma revelação íntima durante o podcast "Quem Pode, Pod", desta terça-feira, que teve como convidada a atriz Bruna Linzmeyer. A apresentadora contou que, quando era mais jovem, já transou com uma amiga. Ela explicou que as duas se sentiram atraídas e curtiram o momento.

"A minha única experiência (de transar com uma mulher) foi com uma amiga quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas. Tenho certeza que e se eu transar vou gostar muito. Transamos, sentimos atração uma pela outra. Passamos o dia inteiro juntas, demos uns beijinhos e já ia dormir na casa dela mesmo. Vivemos o que aconteceu no dia. Amizade seguiu e não ficamos de novo", contou Fernanda.

A apresentadora ainda falou sobre a culpa 'católica' que sentiu após a experiência. "Me dá culpa católica. A gente é hétero; como bate essa culpa católica. Eu sinto um pouco. Se eu não sentisse, eu poderia até ter descoberto outras coisas e, hoje, por exemplo, ser bissexual", desabafou.