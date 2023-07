Fãs de Ludmilla enfrentam filas enormes e doam sangue para garantir ingresso do 'Numanice'

Os fãs de Ludmilla acordaram bem cedinho e enfrentaram o frio da manhã desta quarta-feira para doar sangue e, de quebra, garantir o ingresso do 'Numanice', que acontece neste sábado, no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio. Os admiradores da cantora de 28 anos não se intimidaram com as filas enormes nos postos oficiais do Hemorio e participaram da ação, que busca abastecer os estoques da instituição.

O estudante Michael Mamede, de 24 anos, foi uma dessas pessoas que levantou cedo da cama. "Gosto muito da Ludmilla, acompanho a carreira dela desde que ela começou. Posso até dizer que sou muito mais fã dela nessa era do pagode. Ela foi feita para o pagode. Não consegui comprar o ingresso para o 'Numanice' porque estava sem dinheiro. Quando surgiu essa ação, eu acordei cedo e vim pra fila (risos). Moro no Méier, saí de casa umas 5h30, e cheguei aqui no Hemorio umas 6h50... É importante também dizer que, além do desejo de querer ir ao show, tem a questão da doação de sangue. É uma maneira de salvar vidas", diz ele, que deixou o local por volta de 12h.



Segundo o jovem, o ingresso não é entregue em mãos após a doação. "Além da ficha de doação, você preenche outro termo. Nele, você coloca seus dados. Depois, o ingresso será disponibilizado por uma plataforma de venda de ingressos para a retirada", explica.



Natália de Paula, de 26 anos, também já doou sangue e está na expectativa da retirada do ingresso. "Cheguei bem cedinho para doar sangue. Doei. E sobre a questão dos ingressos, os funcionários pegam nosso e-mail, CPF, e pedem para nós retirarmos através de uma plataforma. Ainda não consegui retirar o meu. Mas vai dar tudo certo e eu vou ver o show no sábado. Da primeira vez que fui no 'Numanice' e estava em uma sofrência só. Desta vez, já estou namorando, feliz e vou curtir a apresentação em outro momento. Ludmilla sempre fazendo parte da minha vida", brinca a advogada.

A fila continua grande nesta tarde. Nela, está a estudante Marina Ferreira, de 19 anos, na companhia de algumas amigas. "Ainda tem cerca de 100 pessoas na nossa frente", afirma ela, que demonstra paciência e animação para conseguir a entrada para o 'Numanice'. "Achei muito legal a iniciativa da Ludmilla. Eu vim com os dois intuitos, doar sangue, para ajudar as pessoas que precisam, e conseguir o ingresso para o Numanice. Eu sou muito fã da Ludmilla, desde a época que ela era MC Beyoncé", destaca.

Movimentação nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas compartilharam alguns registros das filas e falaram sobre o sucesso da parceria entre Ludmilla e o Hemorio. "Estou em choque. O Hemorio está lotado. A Ludmilla foi grandona demais em reservar um setor específico para este ato histórico", comentou um usuário da rede social. "É Ludmilla na cidade. A gata parou o Hemorio. Ação linda", elogiou outro.



Ludmilla, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter, agradeceu aos admiradores. "Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje", escreveu.

A cantora anunciou, nesta terça-feira, que quem doar sangue nos postos de coleta oficiais do Hemorio, até sexta-feira, vai receber uma entrada para o 'Numanice'. A ação tem como objetivo fortalecer os estoques e atender o maior número possível de pessoas, lembrando que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Os candidatos que desejarem fazer parte da campanha, devem informar do interesse no momento do cadastro e preencherem o termo de autorização que vai ser entregue pela equipe de atendimento. Todos os endereços e locais de coleta podem ser vistos nas redes sociais do Hemorio (@hemorio).

