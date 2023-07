Após oito dias, Compadre Washington segue internado em hospital de Salvador

O cantor Compadre Washington, de 61 anos, segue internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia. Segundo o boletim médico do vocalista do grupo É O Tchan, compartilhado no Instagram Stories, nesta terça-feira, o cantor ainda está na unidade de saúde "por motivo de agravo agudo à saúde". O artista, então, segue sem previsão de alta.

"Atesto que o Sr. Washington Luiz Silva Santos, de 61 anos, segue internado neste serviço por motivo de agravo agudo à saúde (elevação das cifras pressóricas). O paciente encontra-se estável em unidade de internação. Encontra-se em ajuste terapêutico e reabilitação com equipe multidisciplinar", informa o comunicado.

Compadre Washington passou mal em cima do trio elétrico durante um show do É O Tchan, na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, no dia 26 de junho. O cantor sentiu dores na região abdominal e foi levado ao hospital Hospital Municipal Albino Leitão. Beto Jamaica encerrou a apresentação sozinho. Nesta terça-feira, Compadre foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador, onde está internado.