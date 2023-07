Fred Nicácio se confunde e diz que Manaus é um estado; veja o vídeo

Fred Nicácio cometeu uma gafe ao comentar sua experiência no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, através de um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira. O ex-BBB se confundiu e disse que esteve no 'estado do Manaus'. O erro não passou despercebido pelos internautas.

"Bom dia, minhas Fredelícias. Galera, que saudade que estou de falar com vocês. Sabem que estive sumidinho este fim de semana porque estava em Parintins, lá no Manaus. No estado do Manaus. Foi uma imersão cultural incrível, uma festa riquíssima e eu vou postar mais coisas pra vocês ainda", afirmou ele.

Os usuários do Twitter logo se manifestaram sobre o erro do médico. "Nossa! Precisa estudar geografia!", comentou um internauta. "Minha nossa, o Estado é Amazonas. A capital Manaus. Chega ser vergonhoso vocês não saberem isso. Parintins é um município do estado do Amazonas", afirmou outra. "Gosta de passar uma vergonha. Pelo amor", disse uma terceira pessoa.

Após a gafe, o médico se desculpou. "Que gafe, pessoal! Desculpem. Eu sei como é o certo, mas na hora do vídeo falei errado. Enfim… Espero que o lindo e afetuoso povo do estado do Amazonas, me entenda e me desculpe! Sigo emocionado e me sentindo abençoado por poder ter visto de perto um pouco mais dessa riqueza!".

Que gafe,pessoal!Desculpem. Eu sei como é o certo, mas na hora do video falei errado. Enfim…Espero que o lindo e afetuoso povo do estado do Amazonas, me entenda e me desculpe! Sigo emocionado e me sentindo abençoado por poder ter visto de perto um pouco mais dessa riqueza! — Fred Nicácio (@NicacioFred) July 5, 2023