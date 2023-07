Larissa Manoela esbanja simpatia durante embarque em aeroporto no Rio

Rio - Larissa Manoela embarcou na manhã desta quarta-feira (05) no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, onde foi flagrada pelos fotógrafos de plantão. A atriz, que estava com uma calça estilo jogger, cropped preto e jaqueta bomber colorida, esbanjou simpatia ao sorrir para os registros antes de seguir viagem.

A artista também apostou em um sandália modelo crocs com pingentes, óculos de sol, um boné e uma bolsa lateral da grife brasileira Alexandre Pavão, com edição limitada. Nas mãos, Lari carregava um caderno e o celular, como seu fiel escudeiro.

A estrela da TV deixou recentemente a Globo, após três anos de contrato, anunciando uma nova fase na carreira. O último trabalho na casa foi a novela das 18h "Além da Ilusão", onde interpretou as personagens Elisa e Isadora, em duas fases da trama.

Atualmente o objetivo da namorada de André Luiz Frambach, é focar seus esforços no streaming e em projetos para o cinema, como tem realizado recentemente.

"Sou grata a todas as relações que construí durante meu período na emissora, todas as amizades que carrego no peito e, principalmente, os aprendizados que hoje levo comigo. Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão", afirmou na época.