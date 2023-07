Ana Maria Braga apresenta o 'Mais Você' de óculos escuros após passar por procedimento

Ana Maria Braga, de 74 anos, surpreendeu o público ao apresentar o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, usando óculos escuros. Logo no início do matinal, a loira falou sobre o uso do acessório ao ser questionada por Louro José.

"Sabe o que é? Eu dei uns 'tiros' no olho de laser, então não pode muita luz", disse ela. Em outro momento do programa, Ana deu mais detalhes sobre o procedimento na área dos olhos após descobrir que internautas estavam a comparando com o personagem Patropi, da "Escolinha do Professor Raimundo".

"Agora está todo mundo querendo saber, disseram que fiquei parecida com o Patropi também. Mas foi um procedimento para reparar um pequeno corte na córnea, que acontece sem querer. Você não faz nada e, de repente, fica tudo nublado. Mas foi só isso", comentou a apresentadora.