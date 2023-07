Vitória Strada e Marcella Rica anunciam fim do noivado

Rio - Vitória Strada e Marcella Rica usaram as redes sociais nesta quarta-feira (05) para anunciar o fim do relacionamento entre as duas. Juntas desde março de 2019, as atrizes chegaram a noivar em 2021 e quase dois anos depois, colocaram um ponto final na história do casal, que apesar da notícia, disse seguir como amigas, além de afirmarem que a decisão foi em comum acordo.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", diz a publicação.

Ainda de acordo com as duas, ambas vão manter o contato e poderão ser vistas juntas em locais onde têm amigos em comum. "Seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", pontuaram as artistas.