Ainda internado, Stenio Garcia tem redução significativa das medicações

Rio - O Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, divulgou, nesta quinta-feira, uma atualização sobre o quadro de saúde do ator Stenio Garcia, de 91 anos, que segue internado. De acordo com o boletim médico, o artista tem "boa evolução do quadro clínico, já com redução significativa das medicações. O estado de saúde do paciente segue estável, com prognóstico satisfatório, porém sem previsão de alta".

Stenio Garcia foi internado no último sábado após sentir fortes dores nas pernas. Ele foi diagnosticado com com septicemia aguda, que é uma infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

No domingo, a mulher de Stênio usou os Stories do Instagram para negar que a internação tenha qualquer relação com uma harmonização facial a qual o artista se submeteu recentemente. "A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo. Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês", escreveu.

No início de junho, o artista surpreendeu ao passar por intervenções na região da mandíbula, preenchimento de malar, boca e sobrancelha. "Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos", declarou Stênio, ao comentar o resultado dos procedimentos em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT.