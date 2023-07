Boa notícia! Herbert Vianna recebe alta hospitalar

"O Sr. Herbert Vianna recebeu alta hoje, após concluir com sucesso o tratamento de sua pneumonia", diz o comunicado enviado ao O DIA.

Os Paralamas do sucesso cancelaram, na última quinta-feira, duas apresentações do grupo , que aconteceriam em Teresina (PI) e Juiz de Fora (MG), neste fim de semana, dias 7 e 8 de julho, já que Herbert estava internado. "Infelizmente, os Paralamas do Sucesso não poderão participar dos shows de Teresina - Festival Piauí Pop e de Juiz de Fora - Arena Music Festival, respectivamente dias 07 e 8 de julho. Esperamos voltar aos palcos e encontrar nossos fãs em breve nestas e tanta outras cidades", dizia um trecho de uma nota publicada no Instagram.

Os próximos shows previstos da banda são no no Teatro Guaira, em Curitiba, no dia 14 de julho, e no Festival de Inverno do Rio, no dia 15.