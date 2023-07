Diogo Nogueira recorda testes como jogador: 'Comecei com nove anos'

Rio - Diogo Nogueira participou do quadro "De Carona Com Aragão" e comentou sobre o antigo sonho de ser jogador de futebol. Durante a conversa no canal do Youtube de Jorge Aragão, o sambista de 42 anos ainda recordou o inicio do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira.

"Comecei com nove anos, quando meu pai [João Nogueira] lendo o jornal viu uma propaganda de um clube chamado 'Barra Futebol Clube'. E como eu sempre falava que queria ser jogador e gostava de ir para o campo do Chico com ele, ficava batendo bola, treinando. Joguei o campeonato carioca pela categoria de base. E aí fui jogar no Rio, no clube do Zico. Fiquei oito anos lá e aí comecei a fazer testes", detalhou.



"Quando a minha irmã me ligou do Rio Grande do Sul dizendo que tinha um teste no Cruzeiro de Porto Alegre para jogar na segunda divisão do Gauchão, eu falei: 'estou indo para aí'", acrescentou. Após uma lesão no joelho, Diogo Nogueira abandonou o esporte e usou o samba para lidar com a frustração. "Eu não queria ser cantor, não queria ser artista ou sambista. As rodas de samba aconteciam lá em casa e estava a Beth Carvalho, todo mundo, e eu no campo jogando bola."

No papo, o sambista ainda expôs detalhes do começo da relação com Paolla Oliveira. "Ela é uma pessoa muito generosa, uma parceira mesmo. O Mumuzinho me ligou de vídeo me dizendo que queria me apresentar uma pessoa. Ele perguntou: 'está solteiro?' Falei: 'estou'. E aí ele falou: 'então já era. Peraí que vou te apresentar a Paolla'", contou.

"Eu pensei, meu Deus do céu, olha o sonho se realizando. Marcamos de fazer um jantar entre amigos e do nada ela me liga, falando que achava que não precisávamos marcar nada como os amigos, que achava melhor marcar só entre nós mesmo. Eu falei: 'está bom'. Fui na casa dela, fiz um prato, conversamos, demos risadas e hoje estamos aqui."