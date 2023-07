Anitta arranca risadas com perrengue em show fora do RJ, com direito a vômito e vaias

Rio - Durante uma entrevista para o 'Que História é essa, Porchat?' desta terça (04), Anitta recontou um dos primeiros perrengues que viveu como artista. A famosa foi chamada para cantar em um baile da 'Furacão 2000', em São Paulo, e explicou que a noite começou a dar problema antes mesmo de saírem do Rio.

"Fomos lá eu e minha mãe, meu irmão não pôde ir. A gente ia na van da 'Furacão 2000', e o motorista descobriu dez minutos antes como ele ia dirigir aquilo. Daqui a pouco descobrimos que o carro começava a chacoalhar toda vez que passava de 100 km por hora, [por isso] a gente demorou praticamente 12 horas para chegar em São Paulo. Estávamos muito atrasados, já eram umas duas da manhã", contou a famosa aos risos.

"Finalmente, entrei no palco com a minha música 'Eu Vou Ficar', e o CD tava riscado. O povo não conhecia minha música, já não estava com muita paciência, [e quando o CD travou de novo], começaram a me vaiar. Aí cantei outra, um remix que fiz de 'Rude Boy' da Rihanna, e essa funcionou. Tentei uma última vez a 'Eu Vou Ficar', mas travou de novo e o povo até tacou coisa." No final da apresentação, a 'Girl from Rio' pensou: "Que m*rda, eu vim pra São Paulo e nem cantei a p*rra da música, que ódio", relembrou.



A voz de 'Envolver' seguiu contando a história cômica: "Voltamos na mesma van que fomos, eram tipo 11 da manhã quando a gente foi parado pela Polícia Federal. [Descobrimos] que a van não tinha documento e o motorista não tinha carteira para dirigir o veículo, então a gente teve que sair do carro e não tinha mais como voltar. Ficamos sentadas no meio da BR, minha mãe vomitando, até que eu fui pedir carona no meio da estrada", revelou a famosa.



Foi um caminhão que estava de passagem que salvou a cantora e sua mãe. "Parou um caminhão de frete e ficamos só eu, minha mãe dormindo, toda vomitada, e dois desconhecidos até chegarmos em Irajá, no Rio. Pedimos pro meu irmão buscar a gente e fomos pegar o cachê do show: uma bagatela de 300 reais. A gente ganhou 300 reais pra passar por essa situação", concluiu a artista ao som das risadas da plateia do programa.

Confira: