Compadre Washington recebe alta hospitalar após passar mal em show

Rio - O cantor Compadre Washington, de 61 anos, recebeu alta hospitalar, na tarde desta quarta-feira, após passar mais de uma semana internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia. O vocalista do grupo É O Tchan foi afastado por pelo menos dez dias dos shows com a banda, enquanto se recupera de "agravo agudo à saúde". O artista havia sido hospitalizado em 26 de junho, no Hospital Municipal Albino Leitão, após "sentir um desconforto abdominal" em cima do trio elétrico em que o conjunto se apresentava.

"Compadre Washington está em repouso e seguirá as recomendações médicas para sua total recuperação. De acordo com as orientações médicas, o cantor precisará ficar afastado das atividades por pelos menos 10 dias, visando garantir uma recuperação plena e adequada. No entanto, a produção do É O Tchan organizou a continuidade dos espetáculos, contando com o cantor Beto Jamaica, que conduzirá os shows. (...) Assim que houver novas atualizações sobre seu retorno às atividades, serão divulgadas oficialmente. (...) A expectativa é de que Compadre Washington possa retornar em breve, renovado e pronto para continuar encantando o público com suas performances memoráveis", diz o comunicado.

Compadre Washington passou mal em cima do trio elétrico durante um show do É O Tchan, na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, no dia 26 de junho. O cantor sentiu dores na região abdominal e foi levado ao hospital Hospital Municipal Albino Leitão. Beto Jamaica encerrou a apresentação sozinho. Nesta terça-feira, Compadre foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador, onde estava internado até receber a alta médica.