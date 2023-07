João Guilherme responde Rafael Cardoso após polêmica por cropped: 'Não é comigo'

Rio - O ator João Guilherme, de 21 anos, voltou a comentar a polêmica envolvendo Rafael Cardoso e um vídeo homofóbico do ex-BBB Nego Di. Em participação no "PocCast", o artista falou pela primeira vez sobre um suposto pedido de desculpas que teria recebido de Cardoso, que demonstrou apoio ao humorista em uma postagem debochando do filho de Leonardo por usar um cropped em evento de moda na França.

"Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação", declarou João, que chegou a detonar Rafael e Nego Di em carta aberta sobre homofobia que publicou no Instagram.

O ex-namorado de Jade Picon também não economizou nas críticas ao comediante e ex-participante do "BBB 21": "Nego Di não vale coisa nenhuma. Não vai nem fazer uma retratação, mas também não é para mim. Vocês têm que melhorar e falar com a rapazeada que realmente ofenderam", alertou João Guilherme.

Entenda a polêmica

Nego Di publicou um vídeo no Instagram comentando a roupa de João Guilherme. "Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'. Está parecendo um patê, embalado à vácuo".

O ator Rafael Cardoso concordou e compartilhou o vídeo de Nego Di. "Bah, Negão, estou contigo", escreveu. Igor Rickli, que é bissexual e amigo de Rafael Cardoso, discordou e se manifestou em defesa de João Guilherme. "É de fato uma inversão de valores... Estou contigo, João Guilherme", comentou Igor.

Em resposta, o irmão de Zé Felipe compartilhou um texto no Instagram sobre o ataque: "Homofobia é crime. O vídeo do 'comediante' é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro. A gente vive em um país que matou mais de 250 pessoas em crimes relacionados a sua orientação sexual ou ao gênero só em 2022. No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas todo o tempo somente por serem quem são", iniciou.

O ator também lamentou o fato de Rafael Cardoso apoiar o humorista. "Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance pra espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa tão importante. Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta. Fico ainda mais revoltado quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá pra entender", continuou.

Em nota, a assessoria do galã afirmou que a situação não teria passado de um mal-entendido: "Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam. Não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém", diz o comunicado enviado à imprensa.