Vídeo de Leonardo caindo da escada viraliza e web brinca: 'Foi de arrasta pra baixo'

Rio - Internautas se divertiram com um clipe do cantor Leonardo se 'estabacando' nas escadas na saída de um show e levantando como se nada tivesse acontecido. Nesta quarta (05), o famoso viralizou no Twitter pelo jeito inusitado que estava descendo a escadaria na hora do tombo.

fotogaleria

No vídeo, o sertanejo aparece se segurando nos corrimões da escada para se segurar e pular alguns degraus enquanto desce, até que ele escorrega e sai deslizando de bumbum pelo caminho restante. Apesar do susto, o famoso logo se recuperou e saiu andando normalmente após a queda. Mesmo com o desfecho tranquilo, o acidente surpreendeu membros da produção, que se assustaram ao ver o cantor caindo repentinamente.

Com a repercussão do vídeo, usuários logo começaram a fazer graça com a situação e especular que o jeito atrapalhado do artista tinha sido causado por um excesso de bebida: "O Leonardo literalmente caindo de bêbado", escreveu uma pessoa "Que a gente se erga na vida tão rápido como o Leonardo se ergueu do tombo", desejou outra. "Ele levantando: avisa lá mana que eu tô intacta", brincou uma terceira. "Caiu e levantou como se não houvesse o amanhã", caçoou mais uma.