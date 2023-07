Anahí afirma que continua sem ouvir após acidente nos preparativos da turnê do RBD

Rio - A cantora Anahí, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para dividir com os seguidores seu processo de recuperação após sofrer uma perfuração no tímpano , em junho deste ano, ao fazer o molde dos fones in-ear durante os preparativos para a "Soy Rebelde Tour", nova turnê do RBD. No Instagram, a cantora admitiu que continua surda de um ouvido, mas aproveitou para tranquilizar os fãs.

"Estou me curando! Eu ainda não ouço e o médico não gosta disso. Contudo, devo começar a ouvir em breve. Eu sei que assim será", iniciou ela, otimista.

"Muito obrigada, mesmo, por todas as mensagens e perguntas. Eu juro para vocês que darei tudo de mim nessa turnê, não há dúvida disso. Se esse ouvido não estiver 100%, temos outro! Nada nos detém!", avisou a artista.

Em 2023, o RBD fará oito shows no Brasil. Os dois primeiros acontecerão no Rio, nos dias 10 e 11 de novembro. Já os outros seis ocorrerão em São Paulo, dias 12 e 13 no Estádio do Morumbi e 16 a 19 no Allianz Parque. Os ingressos para as apresentações encontram-se esgotados.