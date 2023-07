Celebridades desabafam sobre morte do diretor Zé Celso Martinez: 'O teatro chora'

Rio - Inúmeros famosos usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar a morte do diretor Zé Celso Martinez, aos 86 anos. O artista, que foi fundador do Teatro Oficina, estava internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu seu apartamento. No Twitter, o ator José de Abreu escreveu: "Morreu Zé Celso. O teatro chora".