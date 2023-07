Fátima Bernardes se exercita na orla do Rio

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou a manhã desta quinta-feira para se exercitar. Acompanhada por uma amiga, ela fez uma caminhada na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Fátima também contou com a companhia da filha Beatriz Bonemer, fruto do casamento com o jornalista William Bonner, que estava guiando um cachorrinho.

Para o passeio, Fátima escolheu um modelito bem confortável. Calça legging preta, blusa de manga — já que apesar do sol, está frio no Rio de Janeiro —, e um boné para se proteger dos raios solares.