Zé Celso e Silvio Santos tinham antiga disputa na Justiça por terreno ao lado do Teatro Oficina

Rio - O diretor e dramaturgo Zé Celso, que morreu aos 86 anos nesta quinta-feira, tinha uma briga judicial com o apresentador Silvio Santos, desde 1980, para manter o projeto original do Teatro Oficina, fundado por ele em 1958. A sede do grupo fica no bairro Bela Vista, popularmente conhecido como Bixiga, e passou por uma reforma que durou 10 anos, de 1984 a 1994, com projeto de Lina Bo Bardi (1914 1992) e Edson Elito.

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) concedeu ao Teatro Oficina o título de patrimônio histórico. Uma das particularidades do edifício é uma grande janela lateral, que permite a visão da cidade durante as montagens. No entanto, o apresentador Silvio Santos comprou, há 43 anos, um terreno contíguo ao teatro com o objetivo de erguer um prédio com mais de 100 metros de altura para o grupo Silvio Santos, o que prejudicaria a visão do Teatro Oficina. Por isso, Zé Celso entrou na Justiça para impedir a construção do prédio de Silvio Santos.

O Condephaat chegou a proibir, em 2016, a construção de três torres da Sisan, que é um braço imobiliário do grupo Silvio Santos. Em 2017, a decisão foi revertida. Silvio e Zé Celso marcaram inúmeras reuniões ao longo dos anos para resolver a questão, mas os dois nunca chegaram a um consenso. Mais de 100 mil pessoas participaram de um "abraçaço" no quarteirão do Teatro Oficina, em 2017, em uma iniciativa de Zé Celso. O apresentador Marcelo Tás, o ator Sérgio Mamberti, o cantor Otto e o então vereador Eduardo Suplicy participaram do protesto.

Em 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) proibiu a prefeitura de autorizar a construção de um empreendimento imobiliário com mil apartamentos no terreno. A construção já havia sido liberada por órgãos de preservação municipais. A criação do Parque do Bixiga, projeto negociado com a permuta de terrenos de Silvio Santos, chegou a ser aprovada em duas votações, mas foi vetada em 2020 pelo então prefeito, Eduardo Tuma. O Grupo Silvio Santos recorreu em segunda instância.

Convite

Recentemente, Zé Celso se casou com Marcelo Drummond e convidou Silvio Santos para a cerimônia. Ele esperava receber de presente a doação do terreno ao Teatro Oficina. Marcelo e Zé Celso tinham a intenção de plantar no local um ipê que ganharam de presente de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

No entanto, a empresa Residencial Bela Vista, do Grupo Silvio Santos, entrou com uma liminar para impedir qualquer tipo de ação no terreno, sob multa de R$ 200 mil em caso de descumprimento.

Incêndio

O dramaturgo José Celso Martinez Corrêa morreu aos 86 anos, em São Paulo, nesta quinta-feira. O diretor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, desde terça-feira, após ter 53% do corpo queimado em incêndio que atingiu seu apartamento. A morte do artista foi confirmada através do Instagram do Teatro Oficina nesta manhã.