Larissa Manoela fala sobre briga com a mãe: 'Tenho uma nova família'

Rio - A atriz Larissa Manoela prestigiou o namorado, André Luiz Frambach, no teatro, em São Paulo, na noite desta quarta-feira e deu uma entrevista para o Fofoquito, do "Fofocalizando". No bate-papo vai ao ar na tarde desta quinta, Larissa falou sobre seu relacionamento conturbado com a mãe, Silvana, que não aceita o namoro da atriz.

"Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito", disse a atriz, que também falou sobre os planos de casamento com André Luiz Frambach.

"Vai sair em algum momento. Não temos data ainda. Nossas agendas são bem agitadas. Estamos curtindo nosso noivado", afirmou. Recentemente, Larissa encerrou seu contrato com a TV Globo, mas segundo ela as portas continuam abertas na emissora.



"As portas estão sempre abertas. Os ciclos sempre preenchem o nosso coração. Eu acabo levando de um ciclo para o outro os ensinamentos", garantiu.