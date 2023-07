Com Andréia Sadi, ‘Estúdio i’ lidera a audiência da TV por assinatura

Rio - De janeiro a junho de 2023, o "Estúdio i", da GloboNews, se manteve na liderança do ranking de audiência da TV por assinatura no horário em que é exibido entre os canais de notícias, ficando 108% acima do segundo colocado.

Entre todos os canais da TV fechada, o programa apresentado por Andréia Sadi ocupa o segundo lugar no total de indivíduos e entre indivíduos com "pay tv", atrás apenas do VIVA.

Na Grande São Paulo, o "Estúdio i" é líder no segmento de notícias, com desempenho 42% maior que o segundo colocado nos seis primeiros meses deste ano.