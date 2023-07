Britney Spears é agredida por segurança de jogador em Las Vegas

Rio - Britney Spears foi agredida na noite desta quarta-feira (05) por um segurança do astro do basquete norte-americano, Victor Wembanyama, enquanto estavam em um restaurante em Las Vegas. O golpe teria atingido o rosto da cantora, que havia afirmado ser fã do jogador.

Informações divulgadas pelo TMZ, portal de notícias de celebridades nos Estados Unidos, o tapa que partiu de um dos membros da equipe do nome relacionado a NBA, ocorreu por volta das 20h30, quando a artista estava em um hotel, acompanhada do marido Sam Asghari, e mais duas pessoas.

Quando viu o atleta, Spears teria se aproximado e dado um tapinha nas costas, em seu ombro direito, na tentativa de tirar uma foto, quando o diretor de segurança do time do atleta, o San Antonio Spurs, teria a acertado, provocando sua queda no chão.

Ainda segundo o TMZ, Britney se recompôs e foi para a sua mesa, chegando a receber um pedido de desculpas do profissional, que teria a reconhecido minutos depois. O caso foi registrado no Departamento de Polícia Metropolitana.