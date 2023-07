'Nunca fiquei tão mal', relata Yanna Lavigne após ser picada por carrapato

Rio - Yanna Lavigne usou os Stories nesta quinta-feira (06) para comentar que teve febre após ser picada por um carrapato. A atriz de 33 anos contou alguns sintomas que apresentou e mostrou a marca da mordida do animal em sua perna. Ela e o marido, Bruno Gissoni, moram com as filhas em um sítio em Minas Gerais.

"Nunca fiquei tão mal na minha vida. A febre voltava de três em três horas mesmo tomando remédio. Agora só tenho muita dor de cabeça. Estou deitada ainda. Vou passar em um médico", desabafou.



"A sugestão de vocês é que seja dengue, mas não lembro de ter sido picada, ou a febre maculosa. Infelizmente fui picada por carrapato. Aqui é normal levar picada de carrapato esse período do ano ainda mais porque a gente caminha muito pelo mato. Mesmo tomando banho quentão, verificando a roupa, às vezes os miudinhos ficam. Mas seja o que for, já estou melhor."