Jojo Todynho compartilha dicas pré-viagem

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (06) para compartilhar um vídeo ensinando os seguidores a como arrumar uma mala de viagem. A cantora revelou que combina as peças e dobra cada composição de look junto, para aproveitar melhor o espaço.

A funkeira apareceu na suíte de sua mansão, com top e short, mostrando os resultados de suas atividades físicas na academia, além da mudança de rotina alimentar.

Recentemente, Jojo também iniciou a faculdade de direito, da qual tem compartilhado o seu dia a dia de estudos e o desempenho nas provas. A artista também assumiu recentemente um relacionamento com Renato Santiago, com quem foi vista em um aeroporto em junho, no Rio de Janeiro.