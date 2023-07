TV Cultura exibe programas especiais com participação de Zé Celso

Rio - A TV Cultura informou que a partir desta quinta-feira (06) realiza uma programação especial em homenagem ao dramaturgo Zé Celso, que morreu aos 86 anos , após ter mais de 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento.

Às 23h45 será exibido o "Provacações", de 2002, quando o artista foi entrevistado por Antônio Abujamra. Em seguida, à 0h15, o destaque será uma participação no "Roda Viva", em 2004, sob o comando de Paulo Markun.

Já na sexta-feira (07), às 23h, a emissora destaca uma das últimas entrevistas concedidas pelo dramaturgo, no "Persona", exibido em abril de 2022. Fechando a programação, na madrugada de sábado (08) para domingo (09), às 2h45, é a vez da reprise do "Vox Populi", gravado em 1979.

O diretor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, desde terça-feira (04). A morte do artista foi confirmada através do Instagram do Teatro Oficina nesta manhã.