Amigos se despedem de Zé Celso Martinez em velório no Teatro Oficina

Rio - Amigos e admiradores de Zé Celso Martinez se reuniram na tarde desta quinta-feira (06) no velório do dramaturgo, realizado no Teatro Oficina, em São Paulo, idealizado por ele. Regina Casé, Pascoal da Conceição e outros nomes, marcaram presença no local para homenagear a memória do ator, que foi tão importante para a classe artística.

Já a noite, outras personalidades aproveitaram para se despedir do diretor, como Marlene Mattos, ex-diretora de Xuxa Meneghel, os atores Júlio Andrade e Leopoldo Pacheco, além do cantor e irmão de Supla, João Suplicy. A atriz Maria Casadeval e o companheiro de Zé Celso, Marcelo Drummond, também estiveram no local.

No fim da noite, Júlia Lemmertz, Alexandre Borges, Gabriel Braga Nunes também passaram para deixar seu carinho a família do astro. Já Caetano Veloso e sua mulher, Paula Lavigne, enviaram uma coroa de flores para o local. Emocionados, alunos e parte do elenco do Teatro Oficina homenagearam o eterno mestre com músicas e danças.

Zé veio a óbito durante a manhã, após complicações depois de ter 53% do corpo atingido pelas chamas, que teriam iniciado em um aquecedor na última terça (04). Emocionados, alunos e parte do elenco do Teatro homenagearam o eterno mestre, com músicas, danças e coroas de flores em sua memória.

Além de Zé Celso, outras três pessoas estavam no apartamento, localizado no bairro Paraíso. Seu marido, o também diretor Marcelo Drummond, de 60 anos, que foi internado após inalar fumaça, foi liberado do hospital sem complicações.