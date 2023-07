Isabella Scherer revela problema de saúde após comentários sobre mudança no corpo

Rio - Isabella Scherer usou os Stories, nesta quinta-feira (06), para rebater os comentários questionando seu emagrecimento. A atriz de 27 anos contou que passou por uma dieta especial após ser diagnosticada com hipertireoidismo e que a perda de peso é reflexo da alteração na tireoide.

"Para todo mundo que está falando 'está magra demais', estou fazendo esse bando de exames porque estava me sentindo mal e descobri hipertireoidismo. Esses exames são para ver como vai ser o tratamento ou se foi um pico muito alto e agora vai estabilizar. Mas não é essa a questão porque eu sempre fui magra assim", disse.

Ela ainda afirmou que comentários sobre o corpo alheio são dispensáveis. "Não se faz comentários sobre o corpo dos outros. Aprende isso. Igual no caso, pode ter uma questão de saúde por trás, pode ser que a pessoa simplesmente goste do corpo dela como é, pode ser que ela seja insegura e não consiga mudar. Por que você vai opinar no corpo dos outros? O que você ganha com isso?", rebateu.