Britney Spears revela que segurança de astro da NBA nem olhou para trás antes de a agredir

Rio - Depois de ser agredida durante a noite desta quarta-feira (05) por um segurança da equipe do astro norte-americano do basquete, Victor Wembanyama, Britney Spears usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. O caso ocorreu em um restaurante em Las Vegas, nos Estados Unidos, quando a cantora teria tentado tirar uma foto com o jogador.

"Experiências traumáticas não são algo novo para mim e já tive a minha cota delas. Não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando me dirigia para jantar. Mais tarde, fui a um restaurante diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso", iniciou Britney.

A artista ainda deu detalhes do motivo pelo qual deu um leve tapa no ombro do atleta, para chamar sua atenção, já que era fã do jogador. "Ele estava muito alto, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que 'eu o agarrei por trás', mas simplesmente dei um tapinha no ombro dele. Seu segurança então me 'devolveu' no rosto sem olhar para trás, no meio de uma multidão, quase me derrubando e tirando meus óculos", relatou.



Por fim, Spears afirmou que diversos fãs se reuniram ao seu redor, depois de ter sido golpeada. A cantora reforçou que sua equipe não tratou de forma hostil os admiradores, como ocorreu com ela ao abordar um de seus ídolos. "Fui cercada por um grupo de pelo menos 20 fãs. Minha equipe de segurança não atingiu nenhum deles", informou em seu Instagram.

Entenda o caso:

De acordo com o site "TMZ", o tapa que partiu de um dos membros da equipe do jogador de basquete e ocorreu por volta das 20h30, quando a artista estava em um hotel, acompanhada pelo marido, Sam Asghari, e mais duas pessoas.

Quando viu o atleta, Britney teria se aproximado e dado um tapinha nas costas, em seu ombro direito, na tentativa de tirar uma foto, quando o diretor de segurança do time do atleta, o San Antonio Spurs, teria acertado a cantora e provocado sua queda.

Ainda segundo o TMZ, Britney se recompôs e foi para a sua mesa, chegando a receber um pedido de desculpas do profissional, que teria a reconhecido minutos depois. O caso foi registrado no Departamento de Polícia Metropolitana.