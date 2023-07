Lia Clark e Pabllo Vittar comemoram lançamento de novo single em parceria

Rio - Marcando o lançamento de seu novo álbum intitulado "Clark (pt 2)", Lia Clark divulgou a primeira música do projeto, com uma parceria que promete conquistar o público. Ao lado da cantora Pabllo Vittar, a artista disponbilizou nesta quinta-feira (06), o single "Sereia". A faixa já conta com um vídeoclipe produzido, com estreia prevista para às 11h desta sexta-feira (07).

Com sonoridade única, misturando o pop e batidas do rave funk, as drag-queens apresentam uma canção empoderada, com elementos de sensualidade e atitude. A faixa celebra a liberdade e a autoafirmação, com características marcantes do trabalho das duas.

"Eu quis fazer essa mistura de um 'rave funk' bem pistão, mas com aquela pegada do pop, e a gente veio com esse refrão super pegajoso. Estou muito feliz que deu certo. A música já começa num ponto alto, pois os vocais dela são muito marcantes, é um dos dons desta artista que eu amo demais”, diz Lia.



Pabllo também falou sobre a alegria em realizar a colaboração, ressaltando a amizade que existe entre as duas. "Eu amo a Lia desde sempre. Ela está comigo bem antes de tudo, no meu primeiro álbum de estúdio, o ‘Vai Passar Mal’. Eu amo muito essa gata e até que enfim chegou a nossa chance de brilhar juntas. Esse single tem muito close e muito funk. A música está demais, estou viciadíssima”, afirmou.