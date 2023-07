Regina Casé lamenta a morte de Zé Celso e se declara: 'Você é o Sol!'

Rio - Regina Casé emocionou seguidores com um post de despedida para o diretor Zé Celso, que morreu aos 86 anos nesta quinta (06), após ter 53% de seu corpo queimado. A famosa fez uma linda homenagem para o falecido amigo e recebeu mensagens de apoio de seus seguidores.

"Ah… Zé… Você partiu, mas saiba que você me deu CORAGEM! E me deu uma certeza: 'a alegria é a prova dos nove'! Por isso agora entre as lágrimas que derramo, chegam muitas risadas lembrando das loucuras que você falava no meu ouvido, da festa que sempre foram nossos reencontros!", começou a apresentadora em sua dedicatória.

A atriz também agradeceu pelo entusiasmo e talento do "mestre", que sempre a incentivou e transformou o mundo do teatro. "Você pôs o Teatro e tudo ao seu redor em movimento! Seu Sol! Hoje pra te velar nem vou tentar pedir ao 'Rei da Vela' uma vela do seu tamanho, porque ela nunca vai existir, é impossível… Você é Gigante! Você não tem tamanho!", exclamou Regina.



Fãs entristecidos com a morte do artista se comoveram nos comentários e elogiaram o texto da atriz: "Um presente ter tido a chance de estar com esse gênio!", afirmou uma internauta. "Me emocionei com seu texto. Força", desejou outra. "Que lindo! Viva Zé", disse uma terceira. "Belas palavras de amor e gratidão para esse gigante do teatro", admirou mais uma.