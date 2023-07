'Machismo mais sórdido', diz Fafá de Belém sobre letras de funk

Rio - A cantora Fafá de Belém participou do "Vênus Podcast" e revelou que repreendeu a neta de 7 anos quando viu a menina dançando funk. A artista disse que as letras do ritmo são "machistas" e promovem a objetificação das mulheres. Apesar de muitas pessoas classificarem as letras de funk como transgressoras, para Fafá elas na verdade pregam o contrário do empoderamento feminino.

"Agora vou criar polêmica. Algumas coisas machistas do funk, para as nossas meninas, as nossas crianças, achando que empoderamento é estar à disposição do macho. Isso é estar a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria, a mulher como objeto. Isso me incomoda muito, algumas coisas que ouço por acaso, que vejo na minha rede...", iniciou.

A cantora também disse que o ritmo tem termos "chulos" e falou que proibiu a neta de dançar para que ela não enviasse "sinais" que poderiam ser identificados de forma errada "por algum maluco". "Um dia desses a minha neta estava dançando lá em casa, eu falei: 'não, isso não é legal. Você tem 7 anos. Você não sabe que sinais está mandando com seu corpo'. Ela falou: 'por que, vovó?' Falei: 'porque sim, tem gente muito ruim no mundo e às vezes você nem sabe, mas está mandando um sinal, algum maluco é capaz de captar da forma errada, e você vai sofrer muito minha filha'", relatou.