'Segurei as duas mãos dele', relembra viúvo do dramaturgo Zé Celso

Rio - Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo Zé Celso, foi às lágrimas ao relembrar como foi o resgate do incêndio que atingiu o apartamento em que vivia com o artista no Paraíso, em São Paulo. Em entrevista a Globonews durante o velório do veterano, Marcelo disse que chegou a desmaiar com a fumaça no local e que conseguiu tocas as mãos do marido.

"Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava 'abre a janela, abre a janela'. E eu falei: 'já está aberta'. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim", relembrou.

Zé Celso morreu nesta quinta-feira depois de ter 53% do corpo queimado no incêndio. Ele chegou a ficar internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas não resistiu. O velório do dramaturgo foi realizado na noite de quinta, no Teatro Oficina.