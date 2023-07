Fernanda Souza e Thiaguinho vão à praia com suas respectivas namoradas

Rio - A atriz Fernanda Souza e o cantor Thiaguinho, que já foram casados, aproveitaram a tarde de quinta-feira para curtir uma praia. Os dois estiveram na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, acompanhados por suas respectivas namoradas. Os casais curtiram a tarde juntos, em clima de amizade.

Fernanda Souza estava acompanhada por Eduarda Porto, que era sua amiga de infância. As duas começaram a se envolver depois que o casamento de Fernanda e Thiaguinho chegou ao fim. Eduarda Porto já foi casada com o diretor de cinema Raphael Vieira, filho da atriz Maria Zilda.

Já Thiaguinho estava acompanhado pela ex-BBB Carol Peixinho. Os dois também assumiram o relacionamento após o fim do casamento do cantor e Fernanda Souza. Eles estão juntos há mais de um ano. Simpático, Thiaguinho tirou muitas fotos com fãs enquanto esteve no local.