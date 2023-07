Giulia Costa fala sobre transtorno alimentar e lamenta críticas recebidas na web

Rio - Giulia Costa, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre comentários maldosos recebidos a respeito de seu próprio corpo. No Instagram, a filha de Flávia Alessandra chegou a compartilhar uma foto em que aparece com os olhos cheios de lágrimas e tentou incentivar o público a não fazer comentários a respeito da silhueta alheia.

"Fui dormir assim [com lágrimas nos olhos]. Foi um acúmulo ontem, mas é isso que vocês podem causar no outro", iniciou a atriz através dos stories.

"Caso não tenha ficado claro, não é questão de 'ligar para a opinião alheia'. O corpo do outro não se comenta. A gente não sabe o que se passa", ponderou.

Na sequência, Giulia ainda falou sobre precisar lidar com um transtorno alimentar. "Eu, por exemplo, sofro de compulsão alimentar. Falei algumas poucas vezes sobre isso porque ainda não me sinto confortável. Descobri e comecei o tratamento tem uns seis meses. Portanto, é tudo muito recente para mim", admitiu.

Por fim, ela explicou que sentiu-se mais confortável para expor o assunto após o pronunciamento de Cleo sobre compulsão alimentar. "Me senti um pouco mais acolhida. Sei como ela sobre com comentários maldosos do corpo dela também a vida toda. Muito mais que eu", concluiu.