Viih Tube decide fazer mudanças na vida profissional após maternidade: 'Dinheiro não é tudo'

Rio - Viih Tube, de 22 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar com os seguidores uma das decisões difíceis que tomou a respeito da vida profissional após o nascimento de sua filha com o ex-BBB Eliezer, de 33. No Instagram, a youtuber afirmou que optou por trabalhar menos para passar mais tempo de qualidade com a bebê, de apenas 3 meses.

"Chega 19h e eu não trabalho mais. Antigamente eu não tinha horário para nada, ia fazendo tudo o que tinha para fazer até chegar na exaustão e ir dormir no dia seguinte. Às vezes ia até 5h da manhã. Hoje, que tenho a minha filha, me dei o luxo de: Deu 19h, o foco é só ela e a rotina dela!", iniciou a influencia através dos stories.

"Aos finais de semana também só gravo meu dia organicamente aqui e posto coisas gostosas porque amo, mas trabalhar na empresa ou com publicidade também não faço mais, para poder curtir a minha filha", explicou.



Por fim, a loira garantiu que não se arrepende da decisão tomada. "Sem dúvidas foi uma das melhores decisões para valorizar o meu tempo com ela, dinheiro não é tudo", concluiu.