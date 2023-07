Rio - Andrea Beltrão esbanjou simpatia, na manhã desta sexta-feira, ao curtir uma praia na Zona Sul do Rio. A atriz de 59 anos se divertia durante sua aula de natação, quando foi clicada pelo paparazzo.

Nas imagens, a artista aparece com uma touca lilás nos cabelos, além de óculos de natação e pés de pato. Após entrar na água, Andrea saiu sorridente, alegre do desempenho obtido durante a atividade. Perto da atriz, outras pessoas também aproveitavam o inverno carioca para prática do exercício.