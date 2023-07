Adriana Esteves e Maeve Jinkings falam sobre 'Os Outros': 'Relação de horror e fascínio'

Rio - Série mais consumida do Globoplay entre todos os títulos nacionais e internacionais do catálogo, desde a estreia, em 31 de maio, a obra Original "Os Outros" fica completa na plataforma nesta sexta-feira, com a disponibilização do último episódio da primeira temporada, às 18h.

A obra, uma criação de Lucas Paraizo com direção artística de Luisa Lima, avança pelos corredores e apartamentos do condomínio Barra Diamond e convida o público a debater sobre intolerância e necessidade de diálogo nas relações humanas a partir do convívio entre vizinhos, casais, amigos e pais e filhos do – aparentemente perfeito - condomínio Barra Diamond.

“A série me fez aprofundar minha reflexão e pesquisa sobre o ser humano. Sou uma amante do tema. Como atriz e como pessoa, estou em constante questionamento sobre nossos papéis na sociedade. É encantador circular em diversos meios e ‘Os Outros’ ser motivo de discussão. As pessoas vibram e se orgulham dessa nossa série brasileira. Estou fortemente orgulhosa e admiradora de meus parceiros e colegas”, afirma Adriana Esteves, que interpreta Cibele.

Sua colega de cena, Maeve Jinkings dá vida à Mila e também comenta a recepção do público. “Notei algo curioso: tenho a sensação de que as pessoas têm uma relação de horror e fascínio pelo estado de limite a que chegam esses personagens. Como se as pessoas assistissem com as mãos nos olhos, sem conseguir deixar de assistir. O texto de Lucas Paraizo foi muito feliz em focar num zeitgeist que, a julgar pela popularidade da obra, as pessoas desejam debater. Esses personagens, todos à beira de um ataque de nervos, nos colocam diante de um espelho vertiginoso, de uma feiura que aprendemos a maquiar. Como se quiséssemos chafurdar juntos na nossa feiura para ver se vislumbramos alguma saída.”