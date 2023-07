Mulher invade a casa de Taylor Swift nos Estados Unidos

Rio - Taylor Swift passou por um momento assustador durante a última segunda-feira (03) em sua mansão em Rhode Island, nos Estados Unidos, quando teve a casa invadida por uma mulher, que já havia sido convidada a se retirar do imóvel.

Segundo o portal de notícias norte-americano "TMZ", funcionários acionaram o Departamento de Polícia de Westerly, que prendeu a mulher identificada como Kimberly Meyer, de 54 anos, liberada sob custódia e com julgamento previsto para o dia 14 de julho.

Segundo as informações repassadas pela equipe de Taylor, a artista não estava na casa durante o episódio, apesar de ter se hospedado no local durante estes dias, quando foi comemorado o aniversário de Independência dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (07) Swift publicou fotos no espaço ao lado de Selena Gomez e outras amigas.

O episódio não foi o primeiro em que tentativas de invasão são registradas na casa da cantora. Em 2019, um homem foi flagrado no local, com luvas, bastão e um pé de cabra.

Em novembro, a artista traz pela primeira vez uma turnê sua ao Brasil, com apresentações já esgotadas. Os shows serão realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo.