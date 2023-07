Thaila Ayala conta que filha de dois meses enfrentou cirurgia no coração: 'Sofri bastante'

Rio - Thaila Ayala, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para revelar que sua filha com o ator Renato Goés precisou passar por uma cirurgia no coração. No Instagram, a artista contou que a bebê, de apenas 2 meses, foi diagnosticada, ainda no útero, com CIV (Comunicação Interventricular), um tipo de cardiopatia congênita, e por isso, precisou enfrentar o procedimento.

Durante o relato, feito em dois vídeos, Thaila afirmou que sua fé foi crucial para lidar com o período de recuperação da menina. "Tive a certeza que é mais uma dificuldade. Ele [Deus] vem me preparando para algo maior [...] É através das dificuldades que ele aumenta a minha fé", comentou em diferentes momentos do registro.

A atriz, que já é mãe de um menino, de 1 ano, contou que a descoberta do problema ocorreu durante o quarto mês de gravidez, pois a segunda filha não estava evoluindo como esperado. "Ele [o médico] achou uma parte do coração da menina, que já deveria estar fechado dentro do meu útero e não estava", relembrou ela, que admitiu ter ficado desorientada com a notícia de que a criança passaria por uma cirurgia.

"Ela estava tendo fluxo sanguíneo de um lado para outro, onde não deveria ter. Nesse dia, eu caí. Um dia, o coraçãozinho dela começou a dar sinais e o percentil estava 3. O Francisco nasceu com 80 e blau, e prematuro de 33 semanas. A gente teve que tirar ela às pressas", detalhou.

"Sofri bastante, um bebê com percentil 3 não pode induzir e não aguentaria o processo de parto. Fui chorando para a sala de parto. Aí, veio um neném com dois quilos e pouquinho. É um bebê de 39 semanas com mesmo peso de quando Chico nasceu. Aí, começou a luta do peso e o coraçãozinho, fomos ver o coraçãozinho, estava lá a CIV, não tinha fechado", lamentou a artista, que definiu os momentos difíceis da segunda gestação como um período "terrível". "Não tenho mais palavras. Minha perna só de lembrar ainda amolece", acrescentou.

