Anitta exibe mansão luxuosa na Itália

Rio - Anitta usou as redes sociais nesta sexta-feira (07) para mostrar detalhes da mansão onde está hospedada na Itália. A cantora, passeou pelos jardins da construção, com destaque para a piscina, além de exibir o casarão ao fundo.

Poderosa, a artista falou algumas frases em italiano, destacando que sua casa era linda e que estava agradecida por estar ali. Apesar de esperado por diversos admiradores, a carioca não deu mais detalhes do espaço, em seu perfil dedicado aos fãs brasileiros.

Recentemente, Anitta parou a internet ao viajar com as amigas para outras localidades da Europa, acompanhada de amigas como Jade Picon, Marina Sena, Vivi Wanderley, Juliette e Lexa. Apostando em sua carreira internacional, o principal nome do pop no Brasil lançou recentemente a música "Funk Rave", como início de seu próximo trabalho, que será o primeiro em uma nova gravadora , após romper o vínculo com a Warner Music.