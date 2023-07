Após velório, corpo de Zé Celso Martinez segue para despedida em Itapecerica da Serra

São Paulo - Depois de um velório emocionante realizado durante toda a noite da última quinta-feira (06) o corpo de Zé Celso Martinez, um dos grandes nomes da dramaturgia no Brasil, deixou o Teatro Oficina, localizado na região da Bela Vista, no Centro de São Paulo, com destino ao crematório Horto da Paz.

No espaço, que fica localizado em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana, será realizada a cerimônia de despedida, aberta ao público e prevista para às 13h30 desta sexta-feira (07). Segundo informações repassadas pelo crematório, ainda não há previsão para a data de cremação de Zé, que deve ser realizada apenas na próxima semana em dia e horários a serem divulgados no site do local.

Antes da despedida do teatro que fundou em São Paulo, Zé Celso foi homenageado por personalidades e artistas, que aplaudiram sua memória. O dramaturgo morreu nesta quinta (06) após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu o apartamento dele.