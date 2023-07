Rita Cadillac posa de lingerie e conquista elogios de fãs: 'Sempre linda'

Rio - Rita Cadillac, de 69 anos, usou as redes sociais, na noite de quinta-feira, para compartilhar um clique sensual, onde aparece vestindo uma lingerie transparente. No Instagram, a cantora aproveitou para escrever uma frase sugestiva na legenda do registro e garantiu elogios dos fãs.

"Que a noite seja doce feito mel e os sonhos cor-de-rosa", pontuou ela no post.

Nos comentários, internautas, alvoroçados, aproveitaram para enaltecer a artista. "Você é maravilhosa, todo meu carinho e respeito", disse um. "Minha maior paixão é você", comentou outro. "Sempre linda!", elogiou o terceiro. "Essa mulher é um incêndio no meu colchão. Tesão", disparou um admirador.