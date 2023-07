Filho de Gugu posa com Patrícia Abravanel nos bastidores de gravação no SBT

Rio - O filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, publicou nesta sexta-feira (07), uma sequência de fotos realizadas durante uma visita ao SBT, em Osasco, São Paulo. O rapaz posou ao lado de Patrícia Abravanel, durante bastidores de uma gravação para o “Programa Silvio Santos”. Emocionado, o jovem agradeceu o carinho que recebeu na emissora e relembrou o trabalho do pai.

“Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali”, afirmou.



João ainda posou ao lado de alguns locais emblemáticos na história da emissora, como o armário onde ficam os troféus de Silvio Santos, uma das salas com o detalhe da logo do SBT e com direito a foto com o assistente de palco, Liminha.



“Silvio Santos foi uma das pessoas mais importantes para a vida e carreira do meu pai. Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer”, afirmou o herdeiro do apresentador.



Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, aos 60 anos em Orlando, nos Estados Unidos. O astro da TV caiu do sótão de sua casa, com uma altura de quatro metros. Com a queda, houve fratura na têmpora direita e dois dias após a internação, a morte encefálica havia sido confirmada.