Cena da morte de Daniel em 'Terra e Paixão' registra recorde de audiência no Rio e em SP

Rio - A novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco, registrou recorde de audiência e participação em São Paulo e no Rio, no capítulo da última quinta-feira, em que foi exibida a sequência de cenas que levou à morte o personagem Daniel (Johnny Massaro).

A interpretação dos atores chamou a atenção na internet com destaque para Cauã Reymond e Gloria Pires. No Rio de Janeiro, a novela marcou sua maior audiência e participação no ano: 32 pontos e 50% de participação, um crescimento de +5 pontos (19%) de audiência e +7 pontos na média parcial da novela.

Já em São Paulo, a novela registrou recorde de audiência e participação, com média de 29,4 pontos de audiência e 46% de participação, +4 pontos (16%) de audiência e +4 pontos de participação acima da média parcial da novela.

Cine Holliúdy



No penúltimo episódio da terceira temporada de 'Cine Holliúdy', marcado pela revelação de que Tião Ferrabrás (Heloisa Périssé) era, na verdade, a ex-prefeita Socorro (Heloisa Perissé) disfarçada, a série bateu recorde de audiência em São Paulo, com 19 pontos e 34% de participação, 12% (ou +2pontos) acima da média parcial da série. O episódio também contou com a vitória de Olegário (Matheus Nachtergaele) na corrida eleitoral pela prefeitura de Pitombas, além de uma participação especial de Samantha Schmütz, interpretando uma bruxa que tentou roubar a juventude de Rosalinda (Larissa Goes).