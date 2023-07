'Jantamos depois', revela Paolla Oliveira sobre a primeira vez com Diogo Nogueira

Rio - A atriz Paolla Oliveira falou sobre sua primeira vez com o namorado, o sambista Diogo Nogueira, durante a estreia de seu novo quadro no Instagram, na noite desta quinta-feira. No programa, intitulado "Paolla Comenta", a artista contou que o clima entre ela e Diogo já estava tão quente que eles acabaram invertendo a ordem das coisas.

"Não aconteceu o jantar? Aconteceu o que no primeiro encontro?", perguntou um internauta. "Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes", brincou Paolla.

A atriz também ironizou um seguidor que perguntou se ela tem problemas hormonais por não ter filhos. "Não entendeu nada, não é? Deixa pra lá então. Isso daqui não é problema hormonal, não, tá? Só um pouquinho de irritação", disparou, claramente irritada com a pergunta.